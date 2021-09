Kening Willem-Alexander op besite yn Boalsert foar iepening De Tiid

De lêste wiken is der hurd wurde om alles ree en skjin te meitsjen foar de keninklike besite.

Rûnlieding foar de kening

Tiisdei om 10.00 oere wurdt de kening wolkom hjitten troch boargemaster Jannewietske de Vries fan Súdwest-Fryslân en kommissaris fan de Kening Arno Brok. Dêrnei krijt hy in rûnlieding troch De Tiid dy't sa'n oere duorje sil. De toer wurdt besjoen, mar ek de riedseal, útstallingsromte, it argyf en de biblioteek.

Tal fan nije funksjes

Trochdat de gemeente Boalsert troch de weryndieling fan 2011 opgie yn de nije gemeente Súdwest-Fryslân, ferlear it stedhûs syn funksje. It monumintale gebou is restaurearre en omfoarme ta in moetingsplak. Yn De Tiid komt in museum, argyf, gemeenteloket, biblioteek en in kafee. Ek VVV Bolsward hat der in plak krigen. It hat dêrmei ferskate funksjes.

It gemeenteargyf sit al in skoft op it nije plak. Net allinne it argyf fan Súdwest-Frylân wurdt der bewarre, mar ek in part fan de papieren fan De Fryske Marren giet nei de depotromte.