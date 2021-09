Kening iepenet De Tiid: "Foar Boalsert is de sirkel no rûn"

Trochdat de gemeente Boalsert troch de weryndieling fan 2011 opgie yn de nije gemeente Súdwest-Fryslân, ferlear it stedhûs syn funksje. It monumintale gebou is restaurearre en omfoarme ta in moetingsplak. "It hat jierrenlang leech stien, mar foar it stedhûs is no in moaie nije bestimming fûn. Foar Boalsert is de sirkel no rûn."

Tal nije funksjes

Yn De Tiid komt in museum, argyf, gemeenteloket, biblioteek en in kafee. Ek VVV Bolsward hat der in plak krigen. It hat dêrmei ferskate funksjes.