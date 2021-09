"Nyck de Vries hat in kontrakt foar de Formule 1 tekene"

Mei it kontrakt soe De Vries takom jier syn debút meitsje kinne yn de heechste klasse yn de autosport.

Nyck de Vries waard dit jier wrâldkampioen by it Mercedes-team yn de Formule E, de elektryske klasse yn de autosport. Sûnt dy tiid wurdt de namme fan De Vries geregeld yn ferbân brocht mei in oerstap nei de Formule 1.

Koartlyn hat Mercedes bekend makke ein 2022 út de Formule E te stappen. Wat it foar De Vries betsjutte soe, wie noch net dúdlik. Mercedes joech al wol oan dat sy net dwerslizze soene as De Vries in oanbieding út de Formule 1 krije soe.

Alfa Romea hat moandei ek de komst fan Valtteri Bottas oankundige. De komst fan De Vries soe betsjutte dat der takom jier twa Nederlanners yn de F1 ride: Max Verstappen en Nyck de Vries.