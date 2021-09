Aksje by Noardwâlde tsjin gasboarringen by de Drintsk-Fryske grins

De aksje is it begjin fan in estafette dy't yn trije provinsjes hâlden wurdt. Der wiene sa'n 120 minsken by it protest.

De stichting is tsjin nije gasboarringen yn de 'kwetsbare natuur en historische werelderfgoedomgeving', sa't de stichting sels skriuwt. Neffens de aksjefierders is lang net dúdlik wat de effekten yn de takomst binne fan gaswinning. As der al gas wûn wurdt, wol de stichting goede mjittingen en in skearegeling.

"Stop met de gaswinning op land. Bouw dat af, heb een visie als politiek", sei Jeanette van der Velde fan de stichting. "Deze mensen willen een statement maken, ze maken zich zorgen en komen daarvoor uit hun huizen."

Gemeenten en boargers mei lege hannen

Net allinne yn de Stellingwerven, mar ek yn Westerveld en Steenwijkerland wurdt gas boarre. Yn it gebiet lizze ferskate lytse gasfjilden.