Oftraap fan Skriuwersfakskoalle: drompel ta Frysk skriuwen moat omleech

De Skriuwersfakskoalle is noch in pilot. It giet der dan ek net om hoefolle ynskriuwingen der binne, dat is neffens Jan Gaasenbeek fan Leeuwarden City of Literature net sa wichtich. "Het gaat erom dat het aangeboden wordt en dat mensen de kans hebben om zich verder in de taal te ontwikkelen."

Eltsenien dy't skriuwt, hat al in eigen styl, seit dosinte Welmoed Wijma. "Der komt altyd in hiel ferhaal út, en elkenien hat dêr in eigen styl yn." Mei de kursus kin de styl noch wat mear beslipe wurde.

Drompel om Frysk te skriuwen ferleegje

It inisjatyf moat de Fryske literatuer stimulearje. "Wat we hopen is dat mensen plezier vinden om in het Fries te schrijven en ook voelen dat de drempel daarvoor helemaal niet hoog is", sa seit Gaasenbeek. "Het is overwegend een gesproken taal maar er zijn zoveel mooie dingen te bereiken door Fries te schrijven."