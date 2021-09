Fryslân iennige provinsje mei sakjende hierprizen

Dat de priisstiging dit jier beheind bleau, is in byeffekt fan de coronapandemy. Om hierders yn tiden fan krisis te beskermjen hat de oerheid bepaald dat de prizen fan regulearre hierhûzen in jier lang net omheech moatte. Ek fan hierhûzen yn de frije sektor is de maksimale hierferheging tydlik beheind.