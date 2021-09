Taalhûs as grutte stipe: "As ik rekkenje moast, dan gie ik stikem fuort"

It is in bûnte miks fan minsken dy 't om de tafels yn de seal sitte. It mei dan 'Taalhûs' neamd wurde, mar grammatika stampe en wurdlisten leare, dêr dogge se hjir net oan.

Eltse moandei komt de groep byinoar. Der binne in soad froulju mei migraasje-eftergrûn, lykas Nasra Dahir: "Het is heel leuk elke ochtend. Gezellig, het samen leren van de Nederlandse taal", seit sy. Der sit ek in Italiaanske pensjonado by dy 't gewoan graach ûnder de minsken wêze wol om de taal wat better machtich te wurden.

Skamte oerwinne

Wat ek opfalt yn it selskip, is Evelien van der Wal. Sy is Frysk, en fynt de Nederlânske taal net iens al te dreech. It is rekkenjen wêrfoar't sy der is. Simpele somkes moast sy op har fingers úttelle.

Evelien: "Drege petearen gie ik út de wei. As der wat mei rekkenjen kaam, dan gie ik stikem fuort. Do learst der mei omgean, mar ik skamme my hiel bot." Evelien krige hieltyd mear it gefoel dat sy neat koe. Sy rekke yn in depresje.

Uteinlik pakte se trie wer op: "Ik tocht, ik bin gewoan Evelien en ik gean troch." Har help fan it wykteam rette har oan om har op te jaan foar de kursus. No helpt sy oaren lêzen en skriuwen, en oaren stypje har by it rekkenwurk.

Praktyske saken

Praktyske saken steane hjir sintraal, seit taalkoördinator Lucie Jeeninga: "We gaan elke keer samen met de groep bekijken wat er die week gebeurd is. Dan gaan we aan de gang met het onderwerp dat we behandelen. De komende twee maanden is dat bewegen".