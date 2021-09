Vangrail bij Van Starkenborghkanaal na jaren politiek geharrewar aangelegd

Vooral de smalle berm langs het kanaal, soms nog geen twee meter breed, baarde zorgen. Uitwijken was er nauwelijks mogelijk.

In Achtkarspelen pleitte de FNP in 2018 al voor de aanleg van een vangrail. Directe aanleiding was dat een vrouw van 59 uit Buitenpost om het leven kwam aan die weg. Een motie van de FNP haalde het in 2018 niet.

Na jarenlang politiek geharrewar is de vangrail er nu toch gekomen. "We hebben hier te maken met Rijkswaterstaat, de waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân, twee provincies en twee gemeenten", zegt wethouder Dijkstra-Jacobi van Westerkwartier.

"Eindelijk aan de slag"

"Gelukkig zagen ze allemaal de noodzaak in van deze veiligheidsmaatregel en toen het geld beschikbaar was gesteld konden we plannen maken en vandaag zijn we dan eindelijk aan de slag."