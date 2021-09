Buurtbemiddeling ferlient al 25 jier help by buorrebargebiten

Norma Klarenbeek fan KEaRN Buurtbemiddeling (sûnt 2015 aktyf yn Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) leit út dat har organisaasje minsken helpt om ta in oplossing te kommen. "In principe doen de mensen het zelf. Wij werken met goed opgeleide vrijwilligers die met beide partijen in gesprek gaan. Die verhalen zijn altijd precies andersom. Daarna hopen we dat mensen met elkaar in gesprek willen om tot een oplossing te komen."

Yn de measte gefallen is de oanlieding lûdsoerlêst. "Het is altijd heel jammer dat het zo ver moet komen: dat men zelf niet meer in staat is om er gezamenlijk uit te komen. We hopen dat mensen zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Soms is één gesprek al genoeg om mensen aan het denken te zetten", jout Klarenbeek oan.

Coronakrisis

Neffens Klarenbeek binne de lontsjes wol wat koarter wurden yn de coronakrisis. "Ik denk dat er minder uitlaatkleppen waren en mensen veel thuis zaten, dat maakt het niet altijd gezelliger. Als jij net een digitale vergadering hebt en de buurman zet een breekhamer in de muur, dan helpt dat niet."

Friezen wat skrutener

Yn de midden fan it lân wie in tanimming yn it tal helpfersiken te sjen, mar yn Fryslân falt it neffens Klarenbeek hiel bot ta. "In het midden van het land wonen ook meer mensen dicht op elkaar. En in Friesland vragen mensen misschien wat minder makkelijk hulp, al blijft dat een beetje koffiedik kijken. Mensen doppen liever hun eigen boontjes, als het echt niet lukt roepen ze pas hulp in. Terwijl wij zeggen: doe het alsjeblieft zo snel mogelijk."