"Sam Hendriks kinne we no al ôfskriuwe"

Spitsposysje beide Fryske klups twiveleftich

Oer de spitsposysje is Faber minder posityf. "Boere hat noch net in soad sjen litten en mei de komst fan Roberts Uldrikis kinne we Hendriks wol ôfskriuwe. Hendriks kin it nivo net oan, dat is ek de reden wêrom't se in tredde spits helle ha en net in bûtenspiler dêr't de folsleine tarieding om roppen waard."