Saakkundigen warskôgje foar de komst fan de Aziatyske hoarnbij

De Aziatyske hoarnbij dûkte fjouwer jier lyn foar it earst op yn Nederlân, yn Seelân. Mar der binne ferline wike meardere hoarnbijen fûn yn Meppel. It is foar it earst dat de hoarnbij sa fier noardlik sjoen is. De hoarnbij is folle rapper fierder nei it noarden flein as dat saakkundigen ferwacht hiene.

Bestriding

Provinsjes binne ferantwurdlik foar de bestriding fan de hoarnbij en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stipet dêryn. Stichting Platform Stop Invasieve Exoten freget minsken om in melding te dwaan op waarneming.nl as sy in hoarnbij sjogge.