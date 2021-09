Sprintertrein rydt tenei troch nei Zwolle: 'Skeelt my hast in healoere'

Dat betsjut dat reizgers út dy doarpen - as se nei Zwolle (of fierder) wolle - net mear oer hoege te stappen yn Meppel of op It Hearrenfean.

"Ik ben nu sneller op school in Zwolle", seit de earste reizger dy't moandeitemoarn op de sprinter siet te wachtsjen. "Het is voor mij een heel groot voordeel. Nu is het een half uur en eerst was het bijna een uur."

In oare frou is ek op de earste dei al oertsjûge fan it nut: "Hij moet blijven, zeker weten." Se giet geregeld by har soan op besite yn Noordwijk en moast earder altyd oerstappe. "De andere trein gaat heel veel haltes voorbij. Ook waar ik woon, dat is best wel vervelend. Dit vind ik dus heel fijn."