Omrop TIP: Fan binnenút: fierder achter de doarren fan de GGZ

Eyeopeners

Foar programmamakker Miranda Werkman wie dat ien fan de eyeopeners. "Je begripe dan better wêrom't minsken delikten pleegje, sûnder it goed te karren fansels, mar der sit in hiel ferhaal achter. Ik ha de hele middei by frou De Vries op de bank sitten. It wie ek wol gesellich, mar o, wat hat dizze frou in soad meimakke. It is te ferskriklik om allegear sjen te litten, mar in glimp fan har libben jout al in bytsje ynsjoch."