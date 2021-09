Oprop by start nij kultureel seizoen Ljouwert: "Mear jild nei kultuer"

Op de tredde edysje fan dit evenemint wienen snein op sa'n fjirtich lokaasjes yn de stêd eksposysjes, workshops en foarpriuwkes fan optredens. It wie allegearre fergees te besjen. Ljouwerter kultuerwethâlder Hein Kuiken wie ek by de iepening en hy is net dôf foar de oprop.

Yn fergelyk mei soartgelikense stêden is de bydrage fan de gemeente net grut, sa jout hy ta: "Het is inderdaad mager. We geven net iets meer dan twee procent uit aan cultuur. Wat mij betreft is die oproep om in de toekomst te kijken naar meer investeringen in cultuur een hele terechte en krijgt van mij een warme aanbeveling als cultuurwethouder."