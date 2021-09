LTO net te sprekken oer stikstofplan fan kabinet; lilkens en ûnrêst by boeren

"It is kleare waansin", seit sy. "Om de ambysjes wier te meitsjen op it mêd fan wenningbou en ynfrastruktuer wolle se oergean op ûnteigening. Wat hat dat mei klimaat en miljeu út te stean? Hielendal neat. It hiele stikstofbelied is in grutte leagen om de grûn fan de boeren ôf te pakken."

Ofhinklikens

Koopmans fynt it fan grut belang om de grûn foar de lânbou te behâlden. "De grûn is fan de boeren, mar it iten fan it folk. Nederlân produsearret net genôch iten om alle húshâldens genôch iten te jaan. Hoe ôfhinklik wolle je wurde fan ymport? Dat moat je net wolle."