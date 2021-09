Friezen op de Paralympyske Spelen: sân medaljes en in soad emoasjes

It toernoai op de dyk begûn foar Bangma mei materiaalpech: de ketting gong stikken. Bangma en Bos stapten ôf en krigen in nije fyts, mar dat koste in soad tiid. In grutte tebeksetter, want it duo is yn topfoarm.

"Ik denk dat wij met onze huidige vorm zeker mee hadden gedaan voor het podium", sei Bangma nei de tiid. "Ik durf niet te zeggen wat het had kunnen worden, maar we maakten zeker kans.

Ek noch sulver

Yn de rit op de dyk pakte Bangma syn twadde medalje fan de Spelen. It waard sulver, efter in oar Nederlânsk duo: Vincent ter Schure en Timo Fransen. Dy gongen derfan troch op in berch, dy't eltse ronde werom kaam. Bangma en Bos hienen mei Ter Schure en Fransen mei kind, sei de Fries, mar as ploechgenoaten dogge je dat net.

Letter, doe't Ter Schure en Fransen in feilige foarsprong hienen, fytsten Bangma en Bos by de konkurrinsje wei en stelden se sulver feilich.

Pikefel

Mei ien kear goud en ien kear sulver binne de Spelen geweldich slagge foar Bangma. "We kwamen hier met één hoofddoel en dat was de achtervolging. Dat was echt een fantastische dag. Onder de vier minuten, wereldrecord, nog steeds kippenvel als ik daar aan terugdenk."