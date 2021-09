De toan fan Henk van der Veer: "Alles is Liefde mar rúm jum eigen ròtsoai op!"

De ene ezelman het opfallende pears-rôze kleding an. Un donkerpears bloeske en un wiidsittende slobberbroekje in syklaamrôze. Dêronder un paar hippe gympen. Syn maat is helemaal in ut swart kleed, swart hemd, swarte drollefanger broek en swarte Jezussandalen. Oh ja, ezelman twee het un cowboyhoëd op. Syn lastdier draagt twee ezelskòrven fan riet.

Bijsònder allemaal.

Ik fraach Martin om te stoppen en un foto fan dizze twee mannen te maken. 'Sit fast un moai ferhaal in foar GrootSneek', sêch ik. Ik fraach één fan de twee mannen wie't se binne, wêr't se fut komme en naar toe salle. Ja, ok ut doël fan de reis.

"Wij zijn Liefde, dat is het allerbelangrijkste. Alles is Liefde weet je. Al-les-ja-alles is Liefde! We willen naar meneer Rutte in Den Haag, we willen"

Peace man, peace! Ik waan mij wear in de Sixties. Dan siën òf beter seid, hoar ik un maaimasine fan de gemeente Súdwest-Fryslân ankommen.

En dan.

De maaier knettert nòch lúder as lúd. De flymskerpe messen rake izer en ut gaat werklek need, rook spat fanonder de masine. Ut klapt derover, izer op izer. Ut is un surrealistys toestaan dêr bij de Groëne Dyk.

De ezels skrikke, slaan de poaten omhooch en sette ut op un draven, doadsbenaud foar ut motòrrisearde rokende gefaarte in de berm. De twee ezelsmannen fliëge as gekken achter de beesten an, lúd roepend fan ho-ho-ho. Stervensbenaud dat de pakezels de Súdeleke Sneker Rondwech opfliëge salle. Ut is krekt òf sit de dúvel hun op'e hakken. Un cowboyhoëd fliêgt deur de lucht. De arme groën-met-werker fan Súdwest probeart de maaimasine út te krijen. Eén fan de twee mannen skreeuwt dat hij un 'grote idioot en een klootzak' is. Der is nòch mar un bitsje over fan de 'Alles is Liefde'! De groanferf komt dúdelek naar boven.

Ondertussen het de Súdwesthoekman, op syn prachtege Friese Flach Klòmpkes de maaimasine útkregen. "Ja, ik koe't ek net helpe. Der lei in izeren pealtsje yn'e berm. De lju smite alle ròtsoai ek samar wei, hâlde nergens rekken mei", ferklaart hij doadgemoedereard.

De twee ezelmannen hewwe de ogen nòch boven op'e kòp sitten, mar binne wear teruch in de 'Alles is Liefde-modus'. Fertelle dat se onderwech naar Den Haag binne om in de Residênsy-stad un antal stellingen op de deur fan de Twee Kamer te spikeren: 'Stellingen over Liefde, Verdraagzaamheid, Zelfbeschikkingsrecht, Verbinden en Vrijheid.'

Miskyn is ut idee om der ok nòch un stellinkje an fast te knopen dat minsen hun ròtsoai as blikjes en izeren buiskes bij hun houwe.

Dry minúten later interfal ik met Ireen & Eva mij ut skompes op'e Groëne Dyk. Twee ezelmannen toffele ferder en de Súdwesthoekman draait un swaar shagje en herhaalt nòch mar us hoe gefaarlek swerfoufal is."