Jild nedich om minsken mei leech taalnivo te helpen

Dat docht bliken út in rapport fan de Stichting Lezen en Schrijven. De stichting neamt de situaasje soarchlik. Dizze moandei begjint de 'wike fan it lêzen en skriuwen'. Dêryn is in soad omtinken foar minsken mei in leech taalnivo.

"De coronakrisis hat in soad ynfloed hân, minsken misten net inkeld de feardichheden om de stap nei digitaal te meitsjen, mar se hienen ek it materiaal net lykas in laptop of tablet", leit Marieke Vellinga út. Se is adviseur yn Fryslân foar de Stichting Lezen en Schrijven. "Der is in soad dien om it te op te lossen troch puzelboekjes te stjoeren, fia whatsapp kontakt te hâlden of te kuierjen mei elkoar, mar dat wie net itselde as foar corona."

70.000 Friezen ha muoite mei lêze en skriuwe

Yn Nederlân ha 2,5 minsken muoite mei lêzen en skriuwen. Yn Fryslân binne sa'n 70.000 minsken dy't der safolle muoite mei hawwe dat se der lêst fan hawwe yn it deistich libben.

De aktiviteiten wurde no wer oppakt, mar it is lestich om de dielnimmers nei de kursus te krijen. "Minsken binne fuortgien en komme net altyd werom. En we wurkje mei frijwilligers en dy binne faak wat âlder en kwetsber en komme ek net altyd werom. Eins moatte we alles wat we opboud hawwe wer op 'e nij opsette." Om de minsken te berikken gean se nei sikehûzen, buerthûzen en sportferieningen.

Oprop om te ynvestearjen

Der is noch in probleem: der is gjin jild. Vellinga ropt dêrom it Ryk en gemeenten op om yn it wurk te ynvestearjen "want it is wichtich."