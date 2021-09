Lêste frijeformaasjepartij yn Penjum is foar partoer fan Enno Kingma-en-dy

Daniël Iseger is al in pear jier mei keatspensjoen, mar wie snein ferfanger fan Taeke Triemstra. It begjin fan de finale wie spannend. Nei fjouwer earsten stie it 2-2 gelyk. Dêrnei sette it partoer fan Enno Kingma in tuskensprint yn troch út te rinnen nei 5-2.

Van der Bos-en-dy kamen dêrnei werom oant 5-4. Krekt foar't de comeback folslein wie, makke Kees van der Schoot der mei in boppeslach op 6-6 in ein oan. Enno Kingma waard útroppen ta kening.