Simon Vuyk: "Vriendschap is de basis van alles, ook in de misdaadjournalistiek"

It wiene drege moannen foar Vuyk. Oan de iene kant it grutte fertriet om it ferlies fan in goede freon. Oan de oare kant de druk dy't dêrnei op him kaam. Vuyk wie mei Peter R. de Vries dwaande mei de saak-Tanja Groen, de studinte dy't yn 1975 ferdwûn. Alle spoaren rûnen dea. It wurk foar de Stichting De Gouden Tip wie krekt in pear moanne los.

1 miljoen euro

Nei it fuortfallen fan Peter R lûkt Simon de karre. It doel om 1 miljoen euro byinoar te krijen, waard helle. Ferline wike wie de stille tocht yn Maastricht. Simon wie dêr mei de âlden fan Tanja. Dêrnei kaam de wurgens.

Vuyk: "Ik was af. Eigenlijk ben ik te verdrietig om ermee om te gaan en er is weinig ruimte om dat te vertalen in het werk." Vuyk siket no de romte om sels fierder te gean. Mei eigen projekten, mar yn syn libben reizget Peter R. altyd mei him mei.