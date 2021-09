Hinke Schokker docht oanfal op twa rekôrs foar goed doel

Yn 2019 waard Schokker Nederlânsk kampioen op de 100 kilometer. It wrâldrekôr stiet hjir op 8 oeren en 14 minuten. It wrâldrekôr op de 24 oeren stiet op in ôfstân fan 247 kilometer. Schokker besiket de rekôrs te ferbrekken op in rinbân yn it sintrum fan Eastermar. Oaren sille mei har meirinne, ek op in rinbân.

Hinke Schokker har rekôroanfallen en dêrmei gearhingjend de ynsammelaksje foar KiKa is spesjaal foar Berend. It 4-jierrich soantsje fan sjoernaliste en âld-Omrop Fryslân-kollumniste Nynke Sietsma ferstoar yn oktober ferline jier oan kanker.

Schokker krige bekendheid doe't se as ûnbekend atlete ynienen fenomenale tiden rûn. Se waard beskuldige fan it brûken fan doping. Dat wie in tsjustere perioade yn har sportkarriêre. Yn juny fan dit jier is se frijsprutsen.