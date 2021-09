LDODK spilet de fjildkompetysje yn in pûl fan seis ploegen. De earste fiif wedstriden binne foar de sealkompetysje en de returns yn de eareklasse binne nei ôfrin fan de kompetysje yn de seal.

Nije wike spilet LDODK in útwedstriid tsjin Fortuna yn Delft.

Ferline jier is it fjildseizoen net útspile yn ferbân mei it coronafirus.