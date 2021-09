Trije punten foar Harkemase Boys en Bûtenpost, ferlies ONS Snits

Bûtenpost op it toskfleis nei trije punten

Ek Bûtenpost hie te krijen mei in blessuere. Al nei fjouwer minuten moast Berend Schootstra it fjild ferlitte yn de útwedstriid tsjin Noordscheschut. Bûtenpost wie sterker yn de earste helte en kaam fertsjinne op 0-1. Rob Schokker koe allinnich op de keeper ôf en makke it behearske ôf.

Yn de twadde helte makke Rolf Dijk der mei in frije traap 0-2 fan. Sa like Bûtenpost op wei nei in ienfâldige oerwinning, mar it waard dochs noch spannend. In kertier foar tiid makke Melvin Mol mei in ôfstânsskot 1-2.

Bûtenpost stie dêrnei ûnder flinke druk. Noordscheschut rekke noch de peal, mar djip yn blessueretiid beslikke Erolind Derguti de wedstriid: 1-3. Dêrmei hat Bûtenpost de earste punten fan it seizoen binnen.