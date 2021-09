Nard Brandsma en Marrit van der Wal winne FK Fierljeppen

Brandsma pleatste him mei de úteinlik winnende sprong fan 21.29 meter as earste foar de finale. Dat wie ek de fierste sprong fan it seizoen yn Fryslân.

Ysbrand Galama (20.32), Age Hulder (19.71), Oane Galama (19.70) en Sytse Bokma (19.56) mochten ek yn de finale springe.

Wiet

Yn dy finale waarden mar fjouwer jildige sprongen delset. Bokma en Hulder kamen mei respektyflik 15.31 en 15.10 meter net yn de buert fan it earste plak. Ysbrand Galama like yn syn lêste sprong noch wol in goai te dwaan nei de titel, mar hy gie op it lêst dochs krekt skean oer en kaam op 20.19 meter. Brandsma sprong sels noch 18.45 meter.

Dêrmei hold er it earste plak. It sulver wie foar Ysbrand Galama mei 20.32 meter en it brûns gie mei 19.71 meter nei Hulder.