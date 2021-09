RIVM: 146 nije besmettingen yn Fryslân, ien stjergefal

Ien stjergefal, gjin sikehûsopnamen

Yn Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren ien stjergefal fêststeld as gefolch fan it coronafirus. Dat giet om in ynwenner fan Noardeast-Fryslân. Der binne gjin coronapasjinten opnaam yn in Frysk sikehûs.

Op dit stuit lizze der 17 pasjinten mei it coronafirus yn de Fryske sikehuzen. Fan har lizze der 8 op de intensive care en 9 op oare ôfdielingen.