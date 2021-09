Makkers oer Hûnekopfilm Stjer: 'In soad wille en sliepeleaze nachten'

De makkers sitte by Op en Ut yn de studio fan Omrop Fryslân. "Ik sjoch dernei út om yn de seal te sitten en reaksjes fan minsken te sjen", seit haadrolspiler Emiel Stoffers fan De Fryske band De Hûnekop. Emiel spilet himsels yn de film.

"Wy woene in wat Dick Maas-horrorachtige film", seit Emiel. In searjemoardner makket oan de rinnende bân Fryske artysten dea. Emiel sjocht de bui al hingjen en freget in swalker syn plak yn de nimmen as sjonger dan de band.

De tredde grutte rol yn de film is foar plysjefrou Goaiske fan Goaitsen spile troch GTST-aktrise Bertrie Wierenga. Sy praat út harsels gjin Frysk. Dêr kaam Emiel achter doe't er har oer de telefoan freegje woe oft se meidwaan woe. Se hat it Frysk hiel gau oppikt. Bertrie hat yn Ljouwert en Hurdegaryp wenne.

"Focking geniaal"

Hoe't it idee ûntstien is foar de film? Jeroen en kaam mei it idee fan in seriële Fryske-artystekiller. Emiel: "Focking geniaal, dan belje wy se allegeare op en freegje oft se meidwaan wolle."

Dat fan dy swalker kaam Emiel sels mei, troch in freon dy't him fertelde fan in dûbeldgonger/kûgelopheiner fan Sadam Hoessein fan Irak. Emiel: "Dat wie in geitehâlder of sa." Hy libbe it lúkse libben fan de diktator.

Doch mar

Der sitte trije ferhaallinen yn de film: de leafdesrelaasje fan Emiel en Goaitske, de relaasje Emiel mei de swalker en it ferhaal fan de moarden. En der sitte ek hilaryske reklameblokken yn de film.

De ynhâld fan de film ûntstie sa, fertelt Emiel: "Wat we mar betinke koene, propten we deryn. Sa hie ik in gek loopke. Janko moedige my oan: 'Botter'. Dus doe wie it: Lets go. Der sit ek in hiel soad muzyk yn de film. It skript en de muzyk, alles floeide der gewoan út. We hawwe ússels net ynkadere hoe't it moast. It wie gewoan: doch mar."