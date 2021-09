Tips fan Wenger, Drogba en heit moatte Maxim Gullit helpe by Cambuur

"Ik snap dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn. Ik ben echt heel trots op wat mijn vader heeft bereikt, maar ik heb er geen last van of zo", fertelt Maxim, dy't der ek bêst oer prate wol. Prate docht er ek mei syn heit Ruud oer fuotbal. "Als ik wedstrijden speel, praten we alleen maar over de details die beter hadden gekund."

En net allinnich Ruud Gullit, dy't mei Nederlân Europeesk kampioen waard yn 1988, is in ynspiraasjeboarne foar Maxim. As syn heit as fuotbalanalist by ynternasjonale stjoerders sit, fideobellet er ek wolris mei âld-middenfjilder Claude Makélélé en fuotbaltrainer Arsène Wenger dy't by Ruud yn de studio sitte.