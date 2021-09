Sosjale media jout ympuls, 9 op de 10 Frysktalige jongerein brûkt Frysk

Op de sosjale media Instagram, Facebook en Twitter wurdt it Frysk in stik minder faak brûkt. Yn trochsneed is it dêr faker Nederlânsk as Frysk. Ek brûke de measte Friezen minder faak Frysk op sosjale media as yn sprutsen kommunikaasje.

Dat de iene jongere it Frysk folle faker brûkt as de oare hat te krijen mei in tal faktoaren. Neist memmetaal is it benammen it sosjale fermidden fan de jongerein, hoe faak oft jongerein Frysk prate yn it deistich libben mei harren freonen, it part fan jins publyk dat Frysk praat, de skriuwfeardigens en taalhâlding fan ynfloed op it brûken.

'Goed foar fitaliteit fan it Frysk'

Dat it Frysk brûkt wurdt yn dit nije domein is goed foar de fitaliteit fan it Frysk. It lit sjen dat Friezen Frysk brûke wolle, ek al hawwe in soad Friezen net goed Frysk skriuwen leard. Troch de sosjale media skriuwt in folle gruttere groep minsken no Frysk, mei of sûnder dakjes en streekjes. De gewoante om Frysk te brûken op sosjale media soe derta liede kinne dat yn 'e takomst mear Friezen ek Frysk skriuwe yn e-mails of oare skriftlike kommunikaasje.

Lysbeth Jongbloed hat seis jier ferlyn ek ûndersyk dien nei Frysk op sosjale media. Se sjocht gjin ferskil mei no kwa frekwinsje. Wat wol opfalt is dat it doe benammen gie oer it Frysk op Facebook en Twitter. Jongerein brûke dy kanalen no net mear, sy sitte tsjintwurdich op Snapchat en Instagram en fansels brûke se foar de direkte kommunikaasje Whatsapp. Op Snapchat wurdt tsjinstwurdich likefolle Frysk brûkt as op WhatsApp.

Fierders hat se de Fryske situaasje ferlike mei oare minderheidstalen. Yn Welsk en it Iersk wurdt de minderheidstaal folle mear brûkt as it Frysk yn Fryslân.

By har nije baan by de Provinsje Fryslân wol se dat der mear omtinken komt foar digitale helpmiddels by it skriuwen, want "in soad minsken witte net dat dy bestean." Sa binne der G-board en Swift Key en de app fan Taalweb Frysk. In kampanje soe net ferkeard wêze, fynt sy. En meikoarten is der ek wer in ynsprekwike foar spraakwerkenningstechnology, sadat minsken yn de takomst ek yn it Frysk in 'spraakkompjûter' lykas Siri betsjinje kinne. Minsken kinne harren dêr no ek al foar opjaan, op voice.mozilla,frl.