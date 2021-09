Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 9): 'Groeten uit Friesland'

Hylpen

De dracht, it skilderwurk en de eigen taal binne saken om grutsk op te wêzen, fine se yn Hylpen. Yn de 17e en 18e iuw befearen de skippers de seeën en namen guod mei nei hûs oeral wei. Dy Hylper kultuer wie dêrmei it produkt fan in iepen blik op de wrâld.

De Feriening Aald Hielpen besiket no om mei nije aktiviteiten jongeren oan har te binen. Want it dragen fan Hylper klean mei net allinnich in keunstke foar toeristen wêze, mar moat ek yn de siel fan de Hylpers sitten bliuwe. Yn FryslânDOK sjogge we ek de Hylper skilder Titus Stallmann dy't de tradisjonele skilderkeunst ûntwikkelje wol foar de takomst.