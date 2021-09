Drylts en It Heidenskip wurkje gear om fernijde fierljepskânsen foarinoar te krijen

De nije skânsen binne feiliger en handiger, en miskien kin der ek fierder sprongen wurde mei de nije ynnovaasje. Auke Zijlstra is tegearre mei Jan Teade Nauta de ûntwikkelder fan de nije skânsen. Hy wit wat der oars moat:

"Under de oanloop sit stiel en dat moat sa stevich mooglik wêze. Dêr mei gjin beweging yn sitte, want it moat net slingerje. De plankjes der boppe-op jouwe wol wat fearring. Mar allinnich safolle dat it de ljepper helpt, yn plak fan dat it tsjinsit."

De boaiem fan de wetterbak, it saneamde 'polssetgebiet, moat ek oars. Yn Drylts en It Heidenskip gean se mear rjochting it drainaazjesân wat de fierljepskânsen yn Burgum ek hawwe.

Der sit no grint yn de wetterbak. Mei sân stiet de pols, as er set is, steviger. Der is minder kâns op ûnferwachtse bewegingen. "Mei grint kin er trochskowe of draaie", seit Auke Zijlstra.