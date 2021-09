Follybalsters rinne EK-finale mis nei nederlaach tsjin Italië

It is de Nederlânske follybalsters, mei Marrit Jasper út Snits, net slagge de finale te berikken op it EK. Yn Belgrado wie Oranje yn de heale einstriid yn fjouwer sets frij kânsleas tsjin Italië. It waard 3-1 (25-19, 25-17, 16-25 en 25-18).