Froulju SC Hearrenfean ferspylje foarsprong tsjin Feyenoord

Nei in lyts healoere kaam Hearrenfean op foarsprong yn Rotterdam. Ferdigener Samantha van Diemen fan Feyenoord makke in flater troch de bal sa yn de fuotten fan Chimera Ripa te skowen. Ripa bleau dêrnei rêstich en makke it behearske ôf: 0-1.

Foar it skoft wienen der fierder gjin grutte kânsen mear.

Flugge lykmakker

De ploech fan Roeland ten Berge rekke de foarsprong nei it skoft fluch kwyt. Yn de 48ste minút tikke Romée van de Lavoir in foarset fan de linkerkant yn it doel: 1-1.

Hearrenfean hie it in stik dreger yn de twadde helte, mar geandewei fochten de Friezen harren werom. Yn de 71ste minút folge de beleanning doe't Ripa frijspile waard yn it strafskopgebiet, wêrnei't sy har twadde fan de jûn makke.

Yn de slotfaze wie Feyenoord noch tichteby de lykmakker, mar in doelpunt like der net mear te kommen. Oant it yn blessueretiid dochs noch misgong. Keepster Claire Dinkla koe de bal yn earste ynstânsje noch út de goal hâlde, mar yn de rebound tikke Van de Lavoir de bal der wol yn: 2-2.