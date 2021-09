Sulveren Bruinsma ta oan rêst: "Ha my alve kear hielendal nei de kloaten swommen"

Bruinsma is hiel bliid dat se har toernoai ôfslút mei in medalje. Se pakte freed sulver op de 100 meter frije slach. "Benammen nei de twa fjirde plakken en in fiifde plak fielt dit wol in bytsje as myn comeback, myn revâns. Ik sei woansdei: se binne noch net fan my ôf! Dat ha ik wiermeitsje kinnen."

Teloarstellingen kostje enerzjy

De swimster út Wommels is grutsk op harsels. "Dat ik alle kearen wer de knop omsette koe en der fol foar gongen bin om it poadium te heljen. Dat slagget dus dochs, nei al dy tsjinslaggen. Fan winnen krijst enerzjy, mar teloarstellingen kostje enerzjy. Dat ik it omsette kin nei goede races én in medalje, dêr bin ik sa bliid mei."