Opknapbeurt of nijbou foar fleanfjild It Amelân? Gemeenteried hat lêste wurd

It kolleezje fan B&W hat njonken de nijbouplannen ek noch twa alternativen betocht. Yn dy plannen giet it om renovaasje fan besteande gebouwen of allinne it opknappen fan it heechnedige. Neffens B&W is nijbou it bêste. Dêrmei wurdt neffens har de grutste kwaliteitsslach makke.

It fleanfjild moat yn de takomst in oantreklike en gastfrije lokaasje wurde foar loftferfier en fleansport. Groei fan it oantal flechten is noch wol mooglik binnen de jildende fergunning, mar is net de ynset fan it kolleezje.

De gemeenteried hat it lêste wurd deroer en bepraat de plannen foar it fleanfjild op 25 oktober.