Ljouwerter hoareka wol tastimming om brulloften en partijen te organisearjen

It is net te begripen dat dit soarte eveneminten net plak fine meie, skriuwt Keninklike Hoareka Ljouwert. Eveneminten fan ien dei meie plak fine, mei op syn meast 750 minsken, en dat bart no bûten de hoareka om.

De brânsj fynt dat de hoarekasaken binnen de jildende maatregels lykwols feilich brulloften en besletten partijen organisearje kinne, mei in faksinaasjebewiis of in coronatest fan heechút 24 oeren âld. Dêrom freegje se oft boargemaster Buma dat mooglik meitsje wol.

Ek freget de hoareka om in lobby nei regels dy't se better útlizze kinne oan de besikers.