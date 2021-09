Ljouwerter hoareka wol soepeler regels foar brulloften en partijen

Se freget dêrom fan Buma romte foar it organisearjen fan besletten brulloften en partijen, foaral ek yn it belang fan har klanten. "As it goed is, hâlde je mar ien kear in brulloft en dan moat it wol goed."

Yn it ljocht fan de massale byienkomst yn Zandvoort by de Formule 1 kin Grijpma al hielendal net begripe wêrom't in besletten brulloft yn in hoarekaseal net mooglik is. "It giet faak om byienkomsten fan 150 minsken dy't yn de priveesfear ek al meiïnoar omgeane. Dat soe gjin probleem wêze moatte."