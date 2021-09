Tsjerkepaad of Waad? Ferbreding seedyk soarget foar benaudens yn Wierum

De dyk tsjin de tsjerke oan? Jan Prins, fan Doarpsbelang fan Wierum prakkesearret der net oer. Oan de dykskant leit it tsjerkhôf. Soe dy dan oan kant moatte?

It is foar Prins no noch net dúdlik wat It Wetterskip dwaan sil mei it stik grûn fan de tsjerke. "Ik woe harren oproppe om mei dúdlikens te kommen. Dúdlike plannen: hichte, breedte, dat dogge we."

Oansjoch fan it doarp

Prins makket him boppedat soargen oer it oansjoch fan it doarp. "Wierum is dan wol net in monumint, lykas Peazens-Moddergat, mar dêrom binne we wol sunich op ús doarp", seit Prins. Neffens him is der wol in oare oplossing: de dyk kin oanpast wurde oan de oare kant. "Allinnich dan komme se te sitten mei de Waadferiening, en ik tink dat se der benauder foar binne as foar de Wierumers."