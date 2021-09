Mercedes-baas Wolff: "Ik sil oerstap De Vries nei Formule 1 net tsjinhâlde"

Twa jier lyn waard De Vries wrâldkampioen yn de Formule 2, wêrnei't er ynlive waard troch Mercedes as kopman foar it Formule E-team. Yn koarte tiid hat er him yn de elektryske raceklasse ûntwikkele ta in topkoereur. Yn de tuskentiid mocht er al in pear kear as testrider yn aksje komme foar it Formule 1-team, mar in definitive promoasje nei de keningsklasse siet der noch net yn.

Koartlyn hat Mercedes bekend makke ein 2022 út de Formule E te stappen. Dochs wol dat neffens teambaas Wolff net sizze dat se De Vries ek net mear ha wolle. "Nyck is in ekstreem wichtich ûnderdiel fan ús team. Ik bewûnderje syn beslút om mei Mercedes de Formule E yn te gean. No sjocht elkenien syn talint en feardichheden."