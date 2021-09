Transformatorhúske Nyegea: fan tútsjen oant graffitikeunst

Sietie en Reinder Noordenbos ha tsjinoer it transformatorhúske harren teetún De Tamarisk. Ut harren hús wei sjogge se út op it keunstwurk. Se binne der grutsk op dat se der mei foar soarge ha dat it gebouke no keunst is: it transformatorhúske is yn reinbôgekleuren mei graffity bespuite.

Ek hat it trije gedichten, wêrfan ien yn it Frysk. Keunstners en dichters ha yn de maaitiid fan ôfrûne jier mei de gedichten oan de slach west. In offisjele iepening hat it húske troch corona net hân, mar it lûkt de oandacht trochdat it op in fytsrûte leit.