Auto yn sleat op Lauwersseewei by Moarre: ien persoan om it libben kaam

Oan de Lauwersseewei (N361) by Moarre is in auto yn de sleat rekke. In ynsittende frou koe de auto noch út komme, mar de man dy't ek yn de auto siet, is ferstoarn. Ferskate helptsjinsten binne op it plak kaam, lykas in traumahelikopter, mar foar it slachtoffer kaam it te let.