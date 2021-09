It Frysk kampioenskip fierljeppen fynt himsels wer op 'e nij út

Yn 2019 waard it FK in dei útsteld fanwegen in simmerstoarm en waard der foar it earst ljept op snein. Yn 2020 gie it noch wol troch, mar mei in bytsje publyk.

De kar fan it bestjoer

"Dit jier koene wy kieze", seit foarsitter Anna Martha van der Mei fan Fierljep Feriening Winsum e.o. "Of in soad minsken ûntfange, mar wol mei sitplakken en nei de tiid fuort nei hûs. Of in lytser evenemint mei maksimaal 750 minsken, sûnder sitplakken, 1,5 meter ôfstân en mei in feestje nei de tiid. Foar dat lêste hawwe wy keazen."

Foar it Frysk kampioenskip is earst in soarte 'stille kaartferkeap' opset om de ljeppers en har famylje de kâns te jaan om der by te wêzen. "Dêrnei hawwe wy it dield mei de ferskate fierljepferieningen. Sûnt woansdei is de kaarferkeap iepenbier, dat komt stadichoan op gong." Der binne noch kaarten te krijen.

It FK op 'e nij útfine

De oanpak is dit jier wer oars as ferline jier, seit Van der Mei. "Us rûtine is fuort, wy fine it evenemint wer op 'e nij út. Earder hiene wy it ljepperfeest yn de kroech, dat kin no net. No hiere wy in band yn en dogge wy it op it ljeppersplak."