De simmerfakânsje is foarby, lit ek it oprinnende tal skoalbesmettingen sjen

GGD Fryslân merkt dat der ek mear bern test wurde, seit direkteur Margreet de Graaf. "Wy hawwe kontakt mei skoallen, mar guon skoallen stjoere ek bern nei hûs al foar't sy mei ús sprutsen hawwe. It giet it measte om basisskoallen, om't dy bern net yn oanmerking komme foar in faksinaasje. Dêr giet it noch wat makliker rûn as by grutte faksinearre groepen."

Ferskil tusken basis en fuortset

De GGD kin yn it gefal fan coronabesmettingen advys jaan. Dêr is faak in ûnderskied tusken basis- en middelber ûnderwiis. "As der yn it basisûnderwiis in besmetting is advisearje wy om de nauwe kontakten fan de learling nei hûs te stjoeren. Mar je kinne je foarstelle dat soks by jonge bern faak de hiele klasse is. By it fuortset ûnderwiis kinne de faksinearre mei-learlingen gewoan nei skoalle. Utsein as sy klachten hawwe fansels, dan bliuwe je altyd thús."