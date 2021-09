Swimster Liesette Bruinsma pakt opnij sulver yn Tokio

Bruinsma swom nei in tiid fan 1.06,55. Dêrmei wie se mear as in sekonde trager as har eigen wrâldrekôr. Yn de finale wie Li in lytse sekonde rapper, sy ferbruts har eigen paralympyske rekôr dat se yn de searjes al delset hie. De Sinese tikke oan nei 1.05,87.

Li lei yn de finale nei 50 meter al in goede heale sekonde foar op Bruinsma. De kopposysje fan swimster út Sina net mear yn gefaar. De striid om it sulver wie wol hiel spannend, mar Bruinsma koe Cai Liwen (Sina) en Anastasia Pagonis (Amearika) krekt foarbliuwe.