Direkteur Swimfun De Jouwer oer ûntromming: "Meiwurkers ha goed hannele"

"Achterôf is it hiel erch meifallen", seit direktrise Dietha Paauw. Neffens har hawwe de helptsjinsten korrekt hannele. Dat jildt ek foar de meiwurkers, seit se. "Us team hat ek hiel goed hannele. Ien fan de meiwurkers seach reek út de masinekeamer kommen, krekt nei achten. Hy is fuort oergien ta ûntromming."

Penetrante geur

It wie net fuortendaliks dúdlik wat de oarsaak fan de reek wie. "De brânwacht hat de hiele jûn oanwêzich west en mjittingen dien", seit Paauw. "Se koene ek neat mjitte, mar it die bliken dat it in stikkene pomp wie." Yn de pomp, dy't soarget foar de bubbels fan it bubbelbad, sitte twa skiven dy't oer inoar hinne draaie. Dy binne fêst draait, sadat it hiel hjit waard yn de motor. "Dêrby is der reekûntwikkeling ûntstien, dat soarge foar in hiel penetrante geur."

"Dy lucht moast earne wei komme, fandêr dat it noch efkes ûndúdlik wie oft der skealike stoffen frijkaam binne. Dus is alles út de kast helle om elkenien yn feilichheid te bringen."