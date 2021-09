Marrit Jasper as bankspylster nei heale finale EK: "Struggle tussen hart en hoofd"

De kâns is oanwêzich dat Nederlân yn in eventuele finale, of yn de wedstriid om it tredde plak, wer tsjin Turkije moat. "Dat wordt natuurlijk heel lastig. Misschien verlies je acht van de tien keer van Turkije. Maar als je twee keer wint op het juiste moment, daar gaan we natuurlijk voor", seit Jasper.

Supergoed

Earst moatte Jasper-en-dy it yn de heale finale noch opnimme tsjin Italië. "Die zijn supergoed. Ze hebben een supergoede diagonaal. Zij is heel atletisch en heeft heel veel hoogte. Het is een supergoed team, maar ik denk ook dat het tegen welk team dan ook in de halve finale moeilijk zou worden."

Italië is ek it lân wêryn't Jasper it ôfrûne jier follyballe en dêr't se ek takom seizoen wer spilet. No wol by in oare klup. De Friezinne makke dizze simmer de oerstap fan Brescia nei Cuneo Granda Volley.

Nocht oan

"Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eerst helemaal nog niet bezig was met mijn nieuwe club in Italië. Dat ik echt de focus had op het Nederlands team en lekker thuis zijn", seit se.

Mar no't se hast gjin spyltiid krijt op it EK, begjint it wol mear te kribeljen. "Ik heb de laatste weken wel steeds meer zin om naar Italië te gaan en daar weer een nieuwe uitdaging aan te gaan en me te laten zien", seit de follybalster.

"Maar nu eerst de focus op vrijdag en zaterdag en dan zondag naar huis, dan zien we wel weer verder", seit Jasper. In wike letter moat se har foar it earst melde by har nije wurkjouwer.