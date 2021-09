De toan fan Joana Duarte: "Eigen folk?"

'Fan it simmer rûn ik Farid op 'e Alde Biltdyk tsjin it liif ik brûk in oare namme om redenen fan privacy. Farid is 19 jier, wennet in goed healjier yn it azc fan Sint-Anne, is berne yn Syrië en praat geweldich goed Ingelsk. Farid socht wurk by in boer. Ik haw him dêrby holpen en wy hawwe de hiele simmer kontakt hâlden. Hy bemiddele tusken de boer en oare jonges út it azc. In tûke, geweldich leuke jongeman. Hawwe wy op 'e hegeskoalle noch ferlet fan in sprekker/oersetter Arabysk? Of kinne wy Farid noch earne oars foar ynsette?'

Dirkje wie dus yn har simmerfakânsje dwaande om Farid te helpen, kontakt mei him te ûnderhâlden, en no is sy noch oan 'e gong om wurk foar him te finen. It is net de earste kear dat sy soks docht.

Wylst ik it nijs ta my nim oer de protesten by de needopfang foar Afgaanske flechtlingen yn Harskamp, jout Dirkje my hoop. Mear as 250 jongelju raasden ferline wike "eigen folk earst" en stutsen fjoerwurk ôf. Letter op 'e jûn waard der in auto yn 'e brân stutsen en giene der noch autobannen yn 'e fik. De plysje moast mei hûnen yngripe om de jongerein, dy't fan gjin wiken witte woe, werom te driuwen.

Dan freegje ik my ôf: yn hokfoar wrâld libje wy? Minsken dy't krekt in traumatyske ûnderfining efter de rêch hawwe, dy't freonen en famylje efterlitte moasten, dy't tinke dat sy einliks feilich binne... Dy wurde sa ûntfongen? Wolkom yn Nederlân, it lân fan gastfrijens en beskaving. Of it lân fan eigen folk earst? Wat soks dan ek mar ynhâlde mei...

Wat bringt minsken der ta om har minsklikens sa út it each te ferliezen? Dat is kompleks. Undersiker Geoffrey Wodtke fan de Universiteit fan Toronto lei de relaasje tusken yntelliginsje en rasisme bleat. Hy woe witte oft de kognitive kapasiteit fan blanke dielnimmers oan syn ûndersyk fan ynfloed wie op har rasjale tolerânsje en it wol of net stribjen nei rasjale gelikens.

Yn syn ûndersyk Are smart people less racist, rjochte Wodtke him spesifyk op de ferbale feardichheden dy't minsken fanneden binne om talige ynformaasje te analysearjen en te begripen.

Hy analysearre de antwurden fan sa'n 45.000 blanke dielnimmers. It wichtichste resultaat fan syn ûndersyk wie dat respondinten mei in hegere skoare op de ferbale kapasiteitetest yn de regel in folle positiver byld hiene fan de yntelliginsje en it arbeidsetos fan minsken fan kleur. Dy respondinten hiene dus in minder rasistyske mentaliteit.

Taalfeardigens lykas Wodtke metten hat, hat fansels ek te krijen mei ûnderfiningen fan bern op skoalle. Wy witte út ûndersyk dat minsken mei in heger opliedingsnivo oer it algemien minder foaroardielen hawwe. It ûnderwiisoanbod spilet dêr in wichtige rol by.

Tsjintwurdich is der in soad omtinken foar boargerskipsûnderwiis. Dêrby giet it derom hoe't learlingen taret wurde op har lettere funksjonearjen yn de maatskippij. Dêr hat men net allinne taal en rekkenjen foar nedich, mar ek de kennis om as selsstannich operearjende boargers troch it libben te gean. It giet dan bygelyks om kennis fan de demokrasy, kennis oer politike beslútfoarming en minskerjochten en om it omgean mei it ferskaat dat ús mienskip typearret, om koart te kriemen: ferskaat.

Wat witte wy eins oer de boargerskipskompetinsjes fan jongelju yn Nederlân? Dat is ek ûndersocht. Wy witte dat der tusken jonglju ûnderling grutte ferskillen besteane. Soks hat te krijen mei sosjaal-ekonomyske faktoaren, mei skoaltype en mei slachte. Bern út bettere sosjaalekonomyske miljeus hawwe oer it generaal mear boargerskipskennis. Sy tinke dat se op in positive wize bydrage kinne oan de mienskip.

Learlingen op de havo en it vwo hawwe in positivere hâlding foar boargerskip oer, en hawwe der ek mear kennis fan as leger oplate learlingen. Se hawwe faker in aktive rol yn de mienskip, as it giet om frijwilligerswurk, it organisearjen fan aktiviteiten en politike belutsenens. Se kinne better omskriuwe wat in begryp as 'demokrasy' ynhâldt.

Havo/vwo-learlingen jouwe ek folle faker oan dat op skoalle boargerskipsûnderwerpen behannele wurde. Hoe kin dat? Wy kinne it oanlearen fan sokke wichtige maatskiplike feardichheden dochs net eksklusyf oan havo/vwo-learlingen foarbehâlde?

De minsklikens en de belutsenens dêr't Dirkje blyk fan joech, dêr't ik har om bewûnderje, dy minsklikens soe ik wol wat faker sjen wolle yn Nederlân. Soks befoarderje wy, as wy ús jongerein yn it ûnderwiis tarisse mei de feardichheden dy't sy nedich hawwe om mei te dwaan yn de wrâld fan hjoed-de-dei. Yn stee fan ûngelikens te reprodusearjen, en guon learlingen uberhaupt net yn oanrekking komme te litten mei aktuele saken, mei boargerskipsûnderwerpen.

Eigen folk earst? Jawis it folk op ús planeet, in planeet dy't wy mei-inoar diele en dêr't wy wol wat better op passe meie. As it ús slagget om 'it eigen folk' sa breed te sjen, kin eltsenienin Dirkje wurde. Dat is nedich. Want de wrâld hat ferlet fan tûke, en geweldich leuke jongelju as Farid."