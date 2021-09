Unike 18e-iuwske beker nei it Fries Museum: "Wy hiene der sigaren yn"

De beker waard yn 1781 slein foar it 50-jierrich houlik tusken Bernardus Dorhout (1703-1789) en Neltsje Mercator (1713-1789), leden fan in rike Ljouwerter famylje. Sokke bekers waarden faker makke, maar binne letter allegearre wer omraand.

Hast like unyk as de beker is it oankeapbewiis: it komt hast net foar dat soks sa lang bewarre bleau. De wearde is dan ek ferlykber mei dy fan de beker sels.

Sigarebeker

Jierren stie de beker yn de kast by de famylje Dorhout. Fan de grutte wearde wisten se lang neat. "Mijn vader ging er niet altijd zorgvuldig mee om", sa fertelt Pieter Dorhout.

"Soms zaten er sigaren in. We hadden niet door dat de antiquarische waarde honderd keer meer is dan de goudwaarde."