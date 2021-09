100 kilometer kuierje yn minder as in dei: Fryske aksje foar Haarwensen

Claudia Pool wurket as kapster en sy hat út har wurk wei earder al ferskate aksjes holden. "Een aantal jaar geleden heb ik al eens een dag georganiseerd om zoveel mogelijk geld te genereren. Vorig jaar kon het vanwege corona niet doorgaan, toen zei ik: als het volgend jaar weer niet door kan gaan, wil ik iets anders doen. Daar is dit uitgekomen. Het is veel groter dan eerst gedacht, omdat Jan en ik twee gekken zijn die super enthousiast zijn."

Donaasje

Sy makket as kapstet fan tichtby mei wat foar ympakt it hawwe kin as je it hier ferlieze. "Wij krijgen ook volwassenen in de kapsalon die kaal zijn door ziekte. Dan zie je wat het doet als iemand geen haar meer heeft en een pruik draagt. Iemand is meteen anders. Ik heb veel kinderen in de kapsalon die hun haar doneren, dat is fantastisch. Wij knippen ze gratis en sturen de vlechten op naar Haarwensen."