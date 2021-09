Iepenloftspul Jorwert koe foar #freonen los mei dûbeld safolle besikers

"It is in bysûnder jier", fettet saaklik lieder Nynke Eerligh gear. "Fanwegen de maatregelen wisten wy hiel lang net oft it trochgean koe. Wy woenen dat fansels hiel graach, dus wy binne wol losgien." Pas begin augustus wie it iepenloftspul der wis fan dat it troch mocht.

Terrein

"Je moatte yn in soarte bubbel wurkje, al meie je it eins net sa neame", seit Eerligh. "It eveneminteterrein mei kafee en tún is folslein mei stekken ôfsletten, sa't it allinne tagonklik is foar it publyk mei in kaartsje en in corona-tagongsbewiis."

Folle kapasiteit

"We giene yn earste ynstânsje út fan ûngefear de helte fan de kapasiteit, mar no meie wy in dikke 400 minsken op de tribune ha. Dat komt it stik gewoan te'n goede", fertelt Eerligh.