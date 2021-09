Skoalkoepel Proloog lilk om 'ekstraatsje' fan Slob: "Hoe moet ik dit uitleggen?"

Neffens Ypma soe it it moaiste wêze as je it mei eltsenien ferdiele kinne. "Mar ik wit net oft it sa maklik is. Ik tink dat de CAO gewoan omheech moat, dat makket it ek oantrekliker om yn it ûnderwiis te wurkjen. En yn ferliking mei it heger ûnderwiis is der in ûnderwurdearring. Dat is gewoan spitich, wy dogge ús bêst. Dat in oar wol in ekstraatsje krijt, fielt hiel bryk."

Likense kânsen

Tineke Boschma is direkteur op Het Palet. Sy snapt it ministearje net: "Der wurdt in soad skreaun oer likense kânsen, mar eins sette je de ûngelikenens troch nei de folwoeksenen. Dat fyn ik op syn minst 'hiel bysûnder.' Bern yn oandachtswiken hawwe net altyd in maklike thússituaasje en binne net lang altyd goed stipe by it thúsûnderwiis. Eltsenien hat der hurd oan wurke."